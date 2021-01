FOTO Dorothea Wierer | un primo piano di ghiaccio che ammalia i social “Sono un pochino stanca”

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ andata in archivio un fine settimana tutto da valutare per. L’azzurra ha cercato di dare il 100% delle sue possibilità nel corso dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 a Oberhof (Germania). Sulle nevi teutoniche”Doro” ha gareggiato nella sprint, nell’inseguimento e nelle single mixed, in compagnia in quest’ultimo caso di Lukas Hofer. Alla fine della fieraarrivati un 31° posto nella prova sui due poligoni e due settimi posti nella pursuit e nella gara con Lukas. Il bilancio? Sicuramente,ha reagito alla grande alla prestazione sottotono delgiorno, sciorinando nel suo format preferito un qualcosa da ricordare perché 24 posizioni e un 20/20 fa bene al cuore e al morale: “Credo di aver reagito molto bene dopo la sprint, soprattutto al poligono. ...