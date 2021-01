Forse abbiamo trovato il paziente 1 italiano? Una donna era positiva al coronavirus a novembre 2019 (Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: Elchinator via Pixabay)La ricostruzione delle tappe e del percorso temporale e spaziale del coronavirus Sars-Cov-2 non si arresta. Oggi uno studio internazionale coordinato dall’università Statale di Milano ha rintracciato la possibile presenza del virus in una giovane paziente con sintomi cutanei nell’autunno 2019. La donna aveva soltanto una dermatite e il Sars-Cov-2 risulta presente nelle biopsie cutanee svolte a Milano a novembre 2019. Sarebbe dunque la nuova paziente 1 italiana dato che si tratterebbe del primo caso di coronavirus a oggi noto nel nostro paese Ma questo non implica che non ci siano altri casi ancora precedenti in altri paesi o anche in Italia. I risultati sono pubblicati sul British Journal of ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: Elchinator via Pixabay)La ricostruzione delle tappe e del percorso temporale e spaziale delSars-Cov-2 non si arresta. Oggi uno studio internazionale coordinato dall’università Statale di Milano ha rintracciato la possibile presenza del virus in una giovanecon sintomi cutanei nell’autunno. Laaveva soltanto una dermatite e il Sars-Cov-2 risulta presente nelle biopsie cutanee svolte a Milano a. Sarebbe dunque la nuova1 italiana dato che si tratterebbe del primo caso dia oggi noto nel nostro paese Ma questo non implica che non ci siano altri casi ancora precedenti in altri paesi o anche in Italia. I risultati sono pubblicati sul British Journal of ...

Nuovi studi della Statale di Milano scoprono un possibile caso precedente a quello del bimbo di 4 anni. Si tratta di una 25enne milanese con una dermatite atipica sempre nel mese di novembre 2019. È i ...

Il colore del giorno nella babele delle idee

Dovevamo essere tutti più buoni dopo il Covid di primavera, siamo diventati tutti più stanchi, esasperati, sfiduciati. Ma soprattutto delusi ...

