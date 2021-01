Formula E - McLaren firma l'accordo per entrare nella categoria elettrica (Di lunedì 11 gennaio 2021) La McLaren potrebbe entrare in Formula E a partire dalla nona stagione della categoria full electric: la compagine di Woking ha sottoscritto un'opzione che prevede proprio la possibilità di correre nel Mondiale di Formula E 2022-2023, con la monoposto Gen3. Un primo passo che anticipa i piani di espansione di McLaren Racing che, oltre alla F.1 e alla Indycar, adesso punta a un maggior coinvolgimento anche nel motorsport elettrico. Il Mondiale cambia volto. La Formula E ha sta attraversando un periodo di grande cambiamento e al termine di quest'anno costruttori come BMW e Audi diranno addio alla categoria, per concentrarsi su diverse categorie del motorsport. Ma il Mondiale 2022-2023 vedrà un'ulteriore evoluzione della serie full electric, con il ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 gennaio 2021) LapotrebbeinE a partire dalla nona stagione dellafull electric: la compagine di Woking ha sottoscritto un'opzione che prevede proprio la possibilità di correre nel Mondiale diE 2022-2023, con la monoposto Gen3. Un primo passo che anticipa i piani di espansione diRacing che, oltre alla F.1 e alla Indycar, adesso punta a un maggior coinvolgimento anche nel motorsport elettrico. Il Mondiale cambia volto. LaE ha sta attraversando un periodo di grande cambiamento e al termine di quest'anno costruttori come BMW e Audi diranno addio alla, per concentrarsi su diverse categorie del motorsport. Ma il Mondiale 2022-2023 vedrà un'ulteriore evoluzione della serie full electric, con il ...

