Food | per Cortilia round di 34 milioni | entra Renzo Rosso

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Cortilia, la Food tech company della spesa online a filiera corta, chiude un nuovo round di investimenti del valore di 34 milioni di euro. L'aumento è stato sottoscritto dai soci e da Red Circle, la società di Renzo Rosso. L'imprenditore, fondatore del marchio Diesel e presidente del gruppo di moda Otb, entra anche a far parte del consiglio di amministrazione di Cortilia. Fondata nel 2011 da Marco Porcaro, Cortilia utilizzerà le nuove risorse finanziarie per "incrementare la propria crescita e sviluppare ulteriormente il proprio servizio sul territorio italiano, servendosi delle migliori tecnologie e innovazioni per operare secondo i più alti standard di qualità e sostenibilità".

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Cortilia, la food tech company della spesa online a filiera corta, chiude un nuovo round di investimenti del valore di 34 milioni di euro. L'aumento è stato sottoscritto ...

