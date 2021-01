Fontana: “Lombardia verso la zona rossa, parametri peggiorati” (Di lunedì 11 gennaio 2021) In Lombardia “la scorsa settimana l’Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa”: così ha parlato il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Sky TG24. “Mi auguro che questi numeri si invertano” ha aggiunto, ma se non avverrà il rischio della zona rossa è più che concreto. E in questo caso, la zona rossa prevede “la chiusura delle scuole”, tutte. “Stiamo peggiorando in tutti i parametri”. Fontana ha poi annunciato che nelle prossime ore parteciperà a un nuovo incontro con il Governo, per discutere di eventuali nuove misure. “Da tempo sostengo che in questi mesi abbiamo accertato con sicurezza che ci ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) In“la scorsa settimana l’Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovici stiamo sicuramente avvicinando alla”: così ha parlato il presidente dellaAttilioa Sky TG24. “Mi auguro che questi numeri si invertano” ha aggiunto, ma se non avverrà il rischio dellaè più che concreto. E in questo caso, laprevede “la chiusura delle scuole”, tutte. “Stiamo peggiorando in tutti i”.ha poi annunciato che nelle prossime ore parteciperà a un nuovo incontro con il Governo, per discutere di eventuali nuove misure. “Da tempo sostengo che in questi mesi abbiamo accertato con sicurezza che ci ...

