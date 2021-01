Fontana lancia l’allarme | “Peggiorati tutti i parametri | ci avviciniamo alla zona rossa”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “Purtroppo la scorsa settimana l’indice Rt ha avuto un improvviso innalzamento, da 1 a 1,24. Tenendo conto dei nuovici stiamo avvicinando. Io mi auguro sempre che i numeri si invertono, che l’indice Rt come quello dei ricoveri si possano abbassare. Un auspicio, ma se non dovesse essere così saremo”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilioa Sky Tg24, nella mattinata di lunedì 11 gennaio. “Stiamo peggiorando in– ha continuato il numero uno del Pirellone – La situazione va tenuta sotto controllo, ma ci vorrebbe più omogeneità e chiarezza neidi monitoraggio. Io ho chiesto di valutare dati più vicini nel tempo e non quelli di due ...

Il Fatto Quotidiano

"Stiamo peggiorando in tutti i parametri". Attilio Fontana lancia l'allarme sulla situazione del contagio in Lombardia, dove la scorsa settimana l'indice Rt "si è improvvisamente innalzato a 1,24".