Fontana: "La Lombardia si avvicina alla zona rossa. Peggiorano tutti i parametri" (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Stiamo peggiorando in tutti i parametri". Attilio Fontana lancia l'allarme sulla situazione del contagio in Lombardia, dove la scorsa settimana l'indice Rt "si è improvvisamente innalzato a 1,24". Con una conseguenza diretta: "Tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa", ha spiegato il governatore lombardo a Sky TG24. "Mi auguro che questi numeri si invertano", ha aggiunto, ma se non avverrà il rischio che l'area del Paese finora più colpita da Sars-Cov-2 sia nuovamente costretta a chiudere tutto, ad avviso del presidente della Regione, è più che concreto. E in questo caso, la zona rossa prevede "la chiusura delle scuole", ha sottolineato

