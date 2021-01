Fondo nuove competenze, Catalfo: utilizzabile per tutto il 2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Il Fondo nuove competenze ha una duplice finalità: da un lato aiuta le imprese a riqualificare i propri dipendenti in vista delle nuove sfide del mercato del lavoro; dall’altro promuove l’occupabilità dei lavoratori – in caso, ad esempio, di processi di mobilità o di ricollocazione – sviluppandone le competenze”. Lo scrive in un post su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Nunzia Catalfo sottolineando che ” a due mesi dall’avvio di questa misura, che ho fortemente voluto e che sarà utilizzabile per tutto il 2021, sono già state finanziate più di 4,7 milioni di ore di formazione per oltre 50mila lavoratori di piccole, medie e grandi imprese distribuite su tutto il territorio nazionale. Sono risultati ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Ilha una duplice finalità: da un lato aiuta le imprese a riqualificare i propri dipendenti in vista dellesfide del mercato del lavoro; dall’altro promuove l’occupabilità dei lavoratori – in caso, ad esempio, di processi di mobilità o di ricollocazione – sviluppandone le”. Lo scrive in un post su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Nunziasottolineando che ” a due mesi dall’avvio di questa misura, che ho fortemente voluto e che saràperil, sono già state finanziate più di 4,7 milioni di ore di formazione per oltre 50mila lavoratori di piccole, medie e grandi imprese distribuite suil territorio nazionale. Sono risultati ...

SmartWorkersUn1 : RT @franciungaro: #Fondo Nuove #Competenze, un aiuto per #riqualificare il personale. Sono 50.459 i lavoratori coinvolti, per un totale di… - franciungaro : #Fondo Nuove #Competenze, un aiuto per #riqualificare il personale. Sono 50.459 i lavoratori coinvolti, per un tota… - giuslavoristi : In attesa del decreto ministeriale per il 2021, @bottaldo sul @sole24ore analizza il Fondo Nuove Competenze - massimoneri90 : Oltre 50mila i lavoratori già coinvolti dal Fondo Nuove Competenze - FASIbiz : Fondo nuove competenze: con i primi contributi oltre 50mila lavoratori coinvolti -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo nuove Fondo nuove competenze, qual è la scadenza per erogare la formazione? Informazione Fiscale Nuove compagnie italiane: Ego Airways decolla, Kairos si prepara

Avrà come hub l’aeroporto Ridolfi di Forlì e il Fontanarossa di Catania Ego Airways, nuova compagnia aerea italiana nata nel 2019 su iniziativa di alcuni operatori del settore e avente come socio prin ...

Casa della cultura, il progetto è partito: contenitore unico per la storia di Ferrara

Proficuo incontro fra promotori e amministrazione. Primo passo un gruppo di lavoro, poi coinvolgere l’Università ...

Avrà come hub l’aeroporto Ridolfi di Forlì e il Fontanarossa di Catania Ego Airways, nuova compagnia aerea italiana nata nel 2019 su iniziativa di alcuni operatori del settore e avente come socio prin ...Proficuo incontro fra promotori e amministrazione. Primo passo un gruppo di lavoro, poi coinvolgere l’Università ...