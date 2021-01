Fondo indennizzo risparmiatori: l’anticipo arriva fino al 100% grazie alla Legge di Bilancio (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Legge di Bilancio 2021 aumenta dal 40% a fino al 100% l’anticipo sul ristoro del Fondo indennizzo risparmiatori. A seguito del completamento dell’esame istruttorio, ai beneficiari potrà essere anticipato fino all’intero importo dell’indennizzo deliberato dalla commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto. La notizia viene descritta come positiva da Federconsumatori, in quanto i risparmiatori, che già otterranno un indennizzo pari ad appena il 30% delle somme perse (e comunque fino a un limite di 100.000 Euro), almeno ora potranno averlo senza doverlo frazionare in acconto e saldo. Secondo Federconsumatori, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ladi2021 aumenta dal 40% aalsul ristoro del. A seguito del completamento dell’esame istruttorio, ai beneficiari potrà essere anticipatoall’intero importo dell’deliberato dcommissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto. La notizia viene descritta come positiva da Federconsumatori, in quanto i, che già otterranno unpari ad appena il 30% delle somme perse (e comunquea un limite di 100.000 Euro), almeno ora potranno averlo senza doverlo frazionare in acconto e saldo. Secondo Federconsumatori, ...

