Foggia-Juve Stabia (lunedì 11 gennaio, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gioca Salvi nei satanelli, tridente Orlando-Romero-Fantacci nelle vespe (Di lunedì 11 gennaio 2021) Primo posticipo di questo 2021 in Serie C e nel girone C ad affrontarsi in questo lunedì sera di gennaio sono il Foggia e la Juve Stabia. I satanelli sono stati la squadra più in forma nel mese dicembre, dove con 4 vittorie consecutive hanno scalato la classifica fino al terzo posto, che condividono assieme ad Avellino InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 11 gennaio 2021) Primo posticipo di questo 2021 in Serie C e nel girone C ad affrontarsi in questosera disono ile la. Isono stati la squadra più in forma nel mese dicembre, dove con 4 vittorie consecutive hanno scalato la classifica fino al terzo posto, che condividono assieme ad Avellino InfoBetting: Scommesse Sportive e

IamCALCIO : UFFICIALI Le #formazioni ufficiali di #Foggia-#JuveStabia ?? - newslagoleadait : #SerieC #gironeC, riprende oggi (ore 21.00) il cammino del #Foggia, che affronterà la #JuveStabia allo 'Zaccheria':… - PEFIORENTINA : Matches tonight in Italy Serie A 19.45 Spezia v Sampdoria Serie C 20.00 Foggia v Juve Stabia - UrSpaghettGirl : MI HA APPENA CHIAMATO NONNO PER DIRMI CHE STASERA SU RAI SPORT DANNO FOGGIA-JUVE STABIA E DI GUARDARLA E IO NON HO… - Calciodiretta24 : Serie C, Foggia – Juve Stabia: le formazioni ufficiali del match -