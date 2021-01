Fiumicino | B&B ‘stupefacente’ | prima i movimenti sospetti | poi il blitz Nei guai 3 giovanissimi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Hanno notato deiall’interno di un B&B di: è per questo che i militari hanno attuato degli specifici servizi di osservazione. Dai controlli, è emerso che uno degli appartamenti del B&B era occupato da tre, tutti già noti alle forze dell’ordine. Ildei Carabinieri I militari hanno quindi effettuato unall’interno dell’appartamento, rinvenendo, al termine di un’accurata perquisizione, 70 g di hashish, la somma contante di oltre 4.500 euro, nonché tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga in dosi. I Carabinieri della stazione dihanno per questo arrestato 3 pusher, tutti di età compresa fra i 18 ed i 21 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre ...