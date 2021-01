Fiorentina, Vlahovic: “Il mio gol più bello? Quello contro la Juventus” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tre punti contro il Cagliari per risollevarsi. La Fiorentina, lentamente, sembra aver ritrovato il giusto ritmo per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. La svolta per i viola sembra essersi palesata allo Stadium di Torino, quando superarono per 3-0 la Juventus. La squadra di Cesare Prandelli disputò un match memorabile e da allora ha cambiato passo.RICORDODusan Vlahovic è stato premiato giocatore del mese di dicembre dai tifosi della Fiorentina e ai canali del club ha voluto raccontare le sue sensazioni: "Voglio ringraziare i supporters che mi hanno votato, è sempre un piacere ricevere un premio. Spero di continuare così. Il gol più bello di dicembre? Sicuramente Quello contro la Juve. La rete di ieri? Ero molto contento per me, per la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tre puntiil Cagliari per risollevarsi. La, lentamente, sembra aver ritrovato il giusto ritmo per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. La svolta per i viola sembra essersi palesata allo Stadium di Torino, quando superarono per 3-0 la. La squadra di Cesare Prandelli disputò un match memorabile e da allora ha cambiato passo.RICORDODusanè stato premiato giocatore del mese di dicembre dai tifosi dellae ai canali del club ha voluto raccontare le sue sensazioni: "Voglio ringraziare i supporters che mi hanno votato, è sempre un piacere ricevere un premio. Spero di continuare così. Il gol piùdi dicembre? Sicuramentela Juve. La rete di ieri? Ero molto contento per me, per la ...

ItaSportPress : Fiorentina, Vlahovic: 'Il mio gol più bello? Quello contro la Juventus' - - ReDeeMcrIeR : RT @acffiorentina: ???? | VIOLA BLOG: DUSAN VLAHOVIC Intervista con Dusan Vlahovic scelto come Giocatore del Mese di Dicembre ?? Verso la Co… - acffiorentina : ???? | VIOLA BLOG: DUSAN VLAHOVIC Intervista con Dusan Vlahovic scelto come Giocatore del Mese di Dicembre ?? Verso… - infoitsport : La Fiorentina ha in serbo una proposta irrinunciabile per Vlahovic. E Prandelli sta facendo il gioco di Pradè e di… - Fprime86 : RT @SkySport: ?? CALLEJON ?? VLAHOVIC ? ? Il serbo firma il gol da 3 punti per la Fiorentina ?? Gli HL ?? -