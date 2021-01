Fiorentina | parla Callejon | dalla gioia per l’assist al ritorno “a casa”

Leggi su serieanews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Joséal termine di-Cagliaridella vittoria e del match contro il Napoli in Serie A. L’avventura di Josécon lanon è iniziata nel migliore dei modi. La squadra viola, infatti, ha stentato molto in campionato e soltanto nelle ultime settimane sta mostrando segni di miglioria, come in occasione della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.