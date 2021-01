Fiorentina, obiettivo Conti per sostituire Lirola (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con Lirola che sembra indirizzato verso il Marsiglia, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Andrea Conti per sostituirlo. Domani sarà una giornata fondamentale per il terzino destro del Milan, il cui agente incontrerà i vertici del club di Commisso per trovare un’intesa e poi favorire l’accordo anche con i rossoneri. Si tratta per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Conche sembra indirizzato verso il Marsiglia, laavrebbe messo gli occhi su Andreaper sostituirlo. Domani sarà una giornata fondamentale per il terzino destro del Milan, il cui agente incontrerà i vertici del club di Commisso per trovare un’intesa e poi favorire l’accordo anche con i rossoneri. Si tratta per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro. SportFace.

