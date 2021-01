Finta apertura del governo | verrà istituita una zona Bianca ma è inavvicinabile

Leggi su kronic

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Illavora per quanto riguarda il prossimo DPCM in vigore dopo il 15 gennaio. Ci sarà la, ma sarà. dpcm(web source)Il nuovo anno si apre con un Dpcm alle porte che conterrà novità per quanto riguarda gli italiani. Sono numerose le incertezze soprattutto perché non si è ancora compreso cosa voglia fare il premier Conte. La maggioranza infatti naviga tra la necessità di dover dare respiro all’economia, a terra in seguito ad un anno nero, ed il bisogno di mantenere alta l’attenzione per evitare nuova ondata di contagi. Leggi qui —> Cani anti-Coronavirus: saranno addestrati in 18 Leggi qui —> Dosi “avanzate”: scandalo vaccini a Modena Le parole del presidente del Consiglio nella giornata odierna non danno però grande speranza: “Arriva ...