Filler facciali e reazioni al vaccino Covid | l’esperta | “Non c’è da preoccuparsi”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Le persone con filler facciali cosmetici potrebbero sperimentare un gonfiore e una leggera infiammazione se vaccinate contro il Covid- 19. È quello che ha osservato la Food and Drug Administration. In particolare è stata registrata una reazione avversa di entità peraltro lieve o moderata in tre casi specifici. Per capire se gli appassionati di medicina estetica, sia donne che uomini, siano a maggior rischio oppure no, l’agenzia di stampa Dire ha approfondito l’argomento con la dermatologa Ilaria Proietti, dottorata in dermatologia oncologia e medica estetica.