Fiere e Congressi, associazioni di categoria chiedono di prolungare Cig (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – I settori delle Fiere e dei Congressi, tra più colpiti dalla crisi Covid-19, rischiano di essere esclusi dalla proroga della cassa integrazione Covid in deroga (Cig Covid), attualmente allo studio dei tecnici dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. “La proroga della cassa integrazione – scrivono in una nota inviata ai ministeri competenti le tre associazioni di categoria (Aefi, Cfi e FederCongressi&eventi) – è una misura indispensabile per evitare una perdita di occupazione mai vista per i settori fondamentali per la ripresa del sistema produttivo ed economico del Paese che stanno affrontando una crisi strutturale di dimensioni senza precedenti. I settori di Fiere, Congressi ed eventi sono i naturali beneficiari della cassa integrazione in deroga: ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – I settori dellee dei, tra più colpiti dalla crisi Covid-19, rischiano di essere esclusi dalla proroga della cassa integrazione Covid in deroga (Cig Covid), attualmente allo studio dei tecnici dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. “La proroga della cassa integrazione – scrivono in una nota inviata ai ministeri competenti le tredi(Aefi, Cfi e Feder&eventi) – è una misura indispensabile per evitare una perdita di occupazione mai vista per i settori fondamentali per la ripresa del sistema produttivo ed economico del Paese che stanno affrontando una crisi strutturale di dimensioni senza precedenti. I settori died eventi sono i naturali beneficiari della cassa integrazione in deroga: ...

