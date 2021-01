Ferrara: si può spostare isola ecologica Axa-Malafede (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “In questi mesi ho analizzato puntualmente la situazione e le varie possibilita’. Possiamo accogliere la richiesta dei cittadini di spostare l’isola ecologica programmata nel quartiere Axa-Malafede, all’incrocio fra via Ruggiero Panerai e via Oscar Ghiglia. La situazione puo’ essere rivista”. Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino M5S, Paolo Ferrara. “Dalle analisi che ho fatto ho riscontrato che ci sono effettivamente problemi ma anche soluzioni alternative da mettere in campo, per cui la situazione e’ percorribile”, spiega Ferrara. “Sono in contatto da tempo con il nostro assessore, con gli organi municipali e con Ama e il lavoro ha portato i suoi frutti. Proprio per questo in settimana voglio incontrare gli abitanti che avevano manifestato perplessita’. Coinvolgeremo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “In questi mesi ho analizzato puntualmente la situazione e le varie possibilita’. Possiamo accogliere la richiesta dei cittadini dil’programmata nel quartiere Axa-, all’incrocio fra via Ruggiero Panerai e via Oscar Ghiglia. La situazione puo’ essere rivista”. Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino M5S, Paolo. “Dalle analisi che ho fatto ho riscontrato che ci sono effettivamente problemi ma anche soluzioni alternative da mettere in campo, per cui la situazione e’ percorribile”, spiega. “Sono in contatto da tempo con il nostro assessore, con gli organi municipali e con Ama e il lavoro ha portato i suoi frutti. Proprio per questo in settimana voglio incontrare gli abitanti che avevano manifestato perplessita’. Coinvolgeremo ...

