Federica Pellegrini fa gli auguri all’Olimpia Milano e sfida Datome | “Preparati che arrivo”

Federica Pellegrini fa gli auguri all'Olimpia, società cestistica della città meneghina, per l'anniversario della fondazione e sfida Luigi Datome attraverso l'ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram. "Gigi preparati che arrivo" ha scritto la nuotatrice accanto a una foto che la ritrae mentre indossa la maglia numero 36 dell'Olimpia, sfidando (e taggando) l'ala di Montebelluna.

Federica Pellegrini fa gli auguri all'Olimpia Milano, società cestistica della città meneghina, per l'anniversario della fondazione e sfida Luigi Datome. "Gigi preparati che arrivo" ha scritto la nuotatrice accanto a una foto che la ritrae mentre indossa la maglia numero 36 dell'Olimpia. Federica Pellegrini si sfoga nelle stories di Instagram e prende posizione a difesa dei cani, spesso non tutelati d'inverno dai padroni disattenti: ''Non tutti i vostri animali sono dei San Bernardo''