FBI lancia l'allarme: "Gruppo armato si dirigerà a Washington il 16 gennaio" (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'Fbi ha reso noto di aver ricevuto informazioni su un Gruppo armato che si recherà a Washington questa settimana. Secondo ABC News, l'Fbi ha divulgato una comunicazione in cui afferma di avere "ricevuto informazioni su un Gruppo armato identificato che intende recarsi a Washington DC il 16 gennaio". Il Bureau ha aggiunto che il Gruppo ha avvertito che i tentativi di rimuovere il presidente Donald Trump dall'incarico risulteranno in "un'enorme rivolta". I timori di una nuova rivolta Il rapporto ha suscitato crescenti preoccupazioni per la violenza che potrebbe essere scatenata all'inaugurazione del mandato del presidente eletto, Joe Biden, il 20 gennaio, dopo che una folla di violenti ed estremisti ha preso d'assalto ...

