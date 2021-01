Fashion Film Festival Milano | la nuova edizione in versione digitale

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’unione di moda e cinema si fa ancora più solida in questa settima e speciale edizione di Fashion Film Festival Milano. Il progetto di Constanza Etro, nato nel 2014 dal suo personale desiderio di supportare giovani talenti del settore, per il 2021 si terrà in formato digitale in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana durante la Milano Fashion Week Men’s Collection dal 13 al 19 Gennaio 2021.