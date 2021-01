Famosa influencer criticata per il suo scatto a Dubai La sua risposta è da applausi

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ci sono misteri che la nostra mente non riesce proprio a capire, e non parliamo dei grandi sistemi, ma di cose molto più piccole e semplici come ad esempio…come fanno alcuni personaggi famosi a viaggiare in questo periodo dove noi siamo chiusi in casa? Uno di questi personaggi è l’Chiara Nasti, volata aper le feste, e se lo chiedono gli utenti che hanno visto i suoi scatti in bikini mentre si gode il sole in un momento in cui qui in Italia si continua a piangere per i morti da covid. Lei al mare noi in lockdown Alcuni dei commenti più rappresentativi del pensiero di molti sono stati “Noi a casa, lei a?”; “Queste sono quelle persone che non gliene può fregare di meno di ciò che sta accadendo nel mondo”; “Io solo una cosa voglio chiedere: ma lei, Giulia De Lellis, Taylor Mega (anche loro fuori ...