FalleN – lurppis | che scontro Il giocatore attacca il COO di Immortals | “Non mi avete pagato | dici bugie”

Leggi su esports247

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Gabriel “” Toledo ha ufficializzato il suo passaggio al Team Liquid. Il professionista brasiliano di esports ha quindi detto addio al team MIBR dopo due stagioni, non senza qualche polemica. La nuova squadra diha infatti postato un tweet per scusarsi di un comportamento che effettivamente non può essere definito molto corretto. Team Liquid ha annunciatosenza prima avvisare il suo ex team, ovvero MIBR. “In preda all’entusiasmo – scrive Team Liquid su Twitter – ci siamo dimenticati di avvisare @MIBR prima di annunciare. Ci sforziamo di essere buoni partner fuori dal server e avremmo dovuto controllarci meglio”. Scuse che non sono state troppo apprezzate da Tomi ‘’ Kovanen, exe analista, oggi COO di, società madre ...