Etty Hillesum, la resistenza esistenziale e il dramma dell'Olocausto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Benvenuti nell'universo femminile di LetteralMente Donna. Oggi faremo un viaggio nel tempo dove parleremo di Olocausto e di antisemitismo. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ad una donna ebrea eccezionale che scelse di non salvarsi nonostante avesse potuto. Parleremo di un importante diario pubblicato in Italia con il titolo "Diario 1941-143". Questa puntata è dedicata a Etty Hillesum. Etty Hillesum, il coraggio di affrontare un terribile destino Etty Hillesum è nota grazie alle sue lettere e al diario pervenutoci dopo la guerra e scritto tra il 1941 e il 1942. Ebrea olandese ma non praticante lavorava come assistente sociale nel campo di concentramento di Westerbok prima di essere deportata ad Auschwitz insieme a tutta la famiglia dove venne uccisa il 30 novembre 1943.

Chi è riuscito a pensare persino nel lager trova parole che vanno bene per noi

La lezione di Edith Stein e di altre quattro intellettuali è un addestramento per affrontare la vita con forza ...

