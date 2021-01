Esclusiva: Andrea Conti-Fiorentina, svolta possibile entro 48-72 ore (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea Conti in uscita dal Milan, obiettivo concreto della Fiorentina come segnalato già ieri sera. La novità importante è che adesso sì può chiudere in 48, massimo 72 ore. C’è l’apertura totale del terzino destro classe 1994 che con il Milan ha giocato poco e che ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. La Fiorentina ha ceduto Lirola all’Olympique Marsiglia, aveva sondato Malcuit del Napoli per il prestito (ora per il francese può avanzare il Parma) ma ora è andata decisa, molto decisa, su Andrea Conti. Bisogna lavorare sulla formula e su tutto il resto, ma è una trattativa in stato avanzato. E c’è, ribadiamo, l’apertura totale del diretto interessato. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021)in uscita dal Milan, obiettivo concreto dellacome segnalato già ieri sera. La novità importante è che adesso sì può chiudere in 48, massimo 72 ore. C’è l’apertura totale del terzino destro classe 1994 che con il Milan ha giocato poco e che ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Laha ceduto Lirola all’Olympique Marsiglia, aveva sondato Malcuit del Napoli per il prestito (ora per il francese può avanzare il Parma) ma ora è andata decisa, molto decisa, su. Bisogna lavorare sulla formula e su tutto il resto, ma è una trattativa in stato avanzato. E c’è, ribadiamo, l’apertura totale del diretto interessato. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

reportrai3 : ESCLUSIVA- Daniele Guidi e Andrea Tommasi, indagati per la vicenda delle mascherine, sono sotto la lente del Tribun… - ChilErminia : RT @reportrai3: ESCLUSIVA- Daniele Guidi e Andrea Tommasi, indagati per la vicenda delle mascherine, sono sotto la lente del Tribunale di S… - lookavanti : RT @reportrai3: ESCLUSIVA- Daniele Guidi e Andrea Tommasi, indagati per la vicenda delle mascherine, sono sotto la lente del Tribunale di S… - andrea_pecchia : Giuseppi #Conte in esclusiva spiega le misure del nuovo #Dpcm #ZonaRossa #zonagialla #scuolechiuse #lunedì… - maxbass82 : RT @reportrai3: ESCLUSIVA- Daniele Guidi e Andrea Tommasi, indagati per la vicenda delle mascherine, sono sotto la lente del Tribunale di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Andrea Esclusiva: Andrea Conti-Fiorentina, svolta possibile entro 48-72 ore alfredopedulla.com Esclusiva, Paolo Ciabatti (Ducati): “Piloti sempre trattati con rispetto”

Paolo Ciabatti analizza l'annata MotoGP di Ducati, i piloti del futuro, il non-rinnovo di Lorenzo... E molto altro. L'intervista.

Andrea Zenga e il difficile rapporto con il padre Walter: le parole di Stefania Orlando

Al centro della discussione il rapporto difficile con papà Walter, con il quale non ha rapporti da tempo. Andrea Zenga ha poi svelato la sua paura più grande: quella che al Grande Fratello Vip si parl ...

Paolo Ciabatti analizza l'annata MotoGP di Ducati, i piloti del futuro, il non-rinnovo di Lorenzo... E molto altro. L'intervista.Al centro della discussione il rapporto difficile con papà Walter, con il quale non ha rapporti da tempo. Andrea Zenga ha poi svelato la sua paura più grande: quella che al Grande Fratello Vip si parl ...