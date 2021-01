Ermal Meta: prima di Sanremo 2021 il nuovo singolo “No satisfaction” per raccontare la new generation tecnologica (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quali sono le soddisfazioni che riceviamo attraverso la new generation tecnologica, sempre più furba ma sempre più iena e meno volpe? Questo è un mondo popolato da Metafore animali, con il leone da tastiera che rimane il re indiscusso di questa jungla sempre più stucchevole. A distanza di 1.072 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti, quel “Non abbiamo armi” che includeva “Non mi avete fatto niente”, vincitore con Fabrizio Moro di Sanremo 2018, Ermal Meta torna con il nuovo singolo “No satisfaction”, in radio e negli store digitali da venerdì 15 gennaio. Il brano inaugura il suo nuovo percorso, che passo dopo passo e canzone dopo canzone lo porterà al nuovo album, di prossima uscita. Un ... Leggi su domanipress (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quali sono le soddisfazioni che riceviamo attraverso, sempre più furba ma sempre più iena e meno volpe? Questo è un mondo popolato dafore animali, con il leone da tastiera che rimane il re indiscusso di questa jungla sempre più stucchevole. A distanza di 1.072 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti, quel “Non abbiamo armi” che includeva “Non mi avete fatto niente”, vincitore con Fabrizio Moro di2018,torna con il“No”, in radio e negli store digitali da venerdì 15 gennaio. Il brano inaugura il suopercorso, che passo dopo passo e canzone dopo canzone lo porterà alalbum, di prossima uscita. Un ...

