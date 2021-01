Ermal Meta, da venerdì 15 gennaio il nuovo singolo “No Satisfaction” (Di lunedì 11 gennaio 2021) A distanza di 1.072 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti, quel “Non abbiamo armi” che includeva “Non mi avete fatto niente”, vincitore con Fabrizio Moro di Sanremo 2018, Ermal Meta torna con il nuovo singolo “No Satisfaction”, in radio e negli store digitali da venerdì 15 gennaio. Il brano inaugura il suo nuovo percorso, che passo dopo passo e canzone dopo canzone lo porterà al nuovo album, di prossima uscita. Ermal Meta venerdì il nuovo singolo “No Satisfaction”, dal 2 al 6 marzo in gara al 71° Festival di Sanremo Quali sono le soddisfazioni che riceviamo attraverso la new generation tecnologica, sempre più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) A distanza di 1.072 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti, quel “Non abbiamo armi” che includeva “Non mi avete fatto niente”, vincitore con Fabrizio Moro di Sanremo 2018,torna con il“No”, in radio e negli store digitali da15. Il brano inaugura il suopercorso, che passo dopo passo e canzone dopo canzone lo porterà alalbum, di prossima uscita.il“No”, dal 2 al 6 marzo in gara al 71° Festival di Sanremo Quali sono le soddisfazioni che riceviamo attraverso la new generation tecnologica, sempre più ...

Gatta_Sa : RT @SocialArtistOF: Annunciato #NoSatisfaction, il nuovo singolo di @MetaErmal. @SonyMusicItaly - PassarellaRock : @gianmaurizio60 Il lupo scende a valle: No Satisfaction, il nuovo brano di Ermal Meta. Il suo tour è già pianificat… - DanyUnicaMeta : RT @Spettakolo_mag: Quando @MetaErmal è in silenzio, c'è sempre una bomba in arrivo: #NoSatisfaction è nuovo singolo - an12frnc : RT @Fras1eCitazioni: 'Sempre sarai in un sorriso inaspettato, o in un appuntamento con il mio destino' Ermal Meta, A Parte Te In attesa de… - Gatta_Sa : RT @RADIOBRUNO1: Ermal Meta: arriva il nuovo singolo “No Satisfaction” #ErmalMeta #nosatisfaction #RadioBruno -