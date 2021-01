Eriksen, il ct danese Hjulmand: “Ha giocato troppo poco, uno spreco lasciarlo in panchina” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ai microfoni di “EkstraBladet“, l’allenatore della Danimarca Kasper Hjulmand ha parlato dell’esperienza nerazzurra di Christian Eriksen, stella della nazionale danese: “Nel 2020 ha giocato troppo poco. Se non ha un ritmo partita è difficile che riesca ad esprimersi al meglio, non merita tutto questo. Vederlo in panchina è un grande spreco di qualità“. Il ct danese ha poi parlato del futuro del centrocampista dell’Inter: “Sono sicuro che prenderà le decisioni migliori, sia per se stesso che per la nazionale“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ai microfoni di “EkstraBladet“, l’allenatore della Danimarca Kasperha parlato dell’esperienza nerazzurra di Christian, stella della nazionale: “Nel 2020 ha. Se non ha un ritmo partita è difficile che riesca ad esprimersi al meglio, non merita tutto questo. Vederlo inè un grandedi qualità“. Il ctha poi parlato del futuro del centrocampista dell’Inter: “Sono sicuro che prenderà le decisioni migliori, sia per se stesso che per la nazionale“. SportFace.

