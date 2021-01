Ercolano, gli Scavi si illuminano di rosa: “Sosteniamo Procida capitale della Cultura” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – “La Cultura non si isola” anche la città di Ercolano, patria dei celebri Scavi Archeologici e più volte in lizza nel progetto “capitale Italiana della Cultura”, porge la sua guancia verso Procida. L’isola napoletana in corsa per diventare capitale Italiana della Cultura 2022. Così dopo gli omaggi dei comuni flegrei anche nell’area Vesuviana si inizia a “tifare” affinché l’ambito titolo possa andare alla colorata isola partenopea. Una candidatura che nel Comune del Miglio d’Oro è stata appoggiata illuminando di rosa l’ingresso degli Scavi della antica Herculaneum. Che resteranno sotto i riflettori fino al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Lanon si isola” anche la città di, patria dei celebriArcheologici e più volte in lizza nel progetto “Italiana”, porge la sua guancia verso. L’isola napoletana in corsa per diventareItaliana2022. Così dopo gli omaggi dei comuni flegrei anche nell’area Vesuviana si inizia a “tifare” affinché l’ambito titolo possa andare alla colorata isola partenopea. Una candidatura che nel Comune del Miglio d’Oro è stata appoggiata illuminando dil’ingresso degliantica Herculaneum. Che resteranno sotto i riflettori fino al ...

Gli Scavi di Ercolano in rosa. Buonajuto: "La cultura non si isola"

Ercolano sostiene la candidatura di Procida a Capitale Italiana della Cultura 2022

