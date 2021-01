Equipe dell’Oms arriverà in Cina per studiare l’origine del Covid (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il team di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) arriverà in Cina il 14 gennaio per studiare le origini e le cause del Coronavirus. L’annuncio è stato dato dalla Commissione sanitaria nazionale di Pechino. Ricerche sul Covid Il team composto da 10 esperti condurrà ricerche sulle origini della pandemia insieme agli scienziati cinesi, ma non ha specificato quali saranno i luoghi dove andrà l’Equipe. L’arrivo del team internazionale era previsto a inizio gennaio ma per problemi burocratici la partenza è stata posticipata. La missione era stata a lungo pianificata ma da Pechino mancava il via libera, anche se altri studiosi erano in viaggio o addirittura erano già arrivati in Cina, tutto ciò ha scatenato la polemica e la delusione del direttore ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il team di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)inil 14 gennaio perle origini e le cause del Coronavirus. L’annuncio è stato dato dalla Commissione sanitaria nazionale di Pechino. Ricerche sulIl team composto da 10 esperti condurrà ricerche sulle origini della pandemia insieme agli scienziati cinesi, ma non ha specificato quali saranno i luoghi dove andrà l’. L’arrivo del team internazionale era previsto a inizio gennaio ma per problemi burocratici la partenza è stata posticipata. La missione era stata a lungo pianificata ma da Pechino mancava il via libera, anche se altri studiosi erano in viaggio o addirittura erano già arrivati in, tutto ciò ha scatenato la polemica e la delusione del direttore ...

