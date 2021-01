Emergenza Covid, il giurista: "Troppe forzature, Costituzione aggirata" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Michele Ainis contesta il ricorso alla decretazione d'urgenza. "Formalmente viene rispettata la legge, nella sostanza no" Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Michele Ainis contesta il ricorso alla decretazione d'urgenza. "Formalmente viene rispettata la legge, nella sostanza no"

riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - Adnkronos : #Covid, Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria' - Agenzia_Ansa : #Covid, la proposta dell'Iss: scatta la zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti. Il governo sta anche valutan… - DDevil977 : RT @GiorgiaMeloni: L'emergenza Covid ha fatto diminuire gli arrivi illegali di immigrati verso tutta Europa, con la sola eccezione dell'Ita… - alex_antony17 : RT @azangrillo: #Covid19, Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria' -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid a Serrastretta, Sindaco ordina restrizioni su spostamenti e attività commerciali fino al 17 gennaio Il Lametino Lo strano caso del mobility manager: storia di un fallimento italiano

Le leggi per l'istituzione di responsabili dei piani di mobilità di scuole e aziende ci sono: ma ventidue anni dopo i piani presentati nelle principali città italiane sono pochi e carenti. L'inchiesta ...

"Numeri sempre alti, vacciniamoci In Africa non esistono i no vax"

Medico del pronto soccorso e presidente di Bhalobasha che nel 2021 compie 30 anni ‘In estate dovremmo respirare’ ...

Le leggi per l'istituzione di responsabili dei piani di mobilità di scuole e aziende ci sono: ma ventidue anni dopo i piani presentati nelle principali città italiane sono pochi e carenti. L'inchiesta ...Medico del pronto soccorso e presidente di Bhalobasha che nel 2021 compie 30 anni ‘In estate dovremmo respirare’ ...