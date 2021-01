Elodie cambia look | fan spiazzati | ritorno al passato per lei

Leggi su youmovies

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.hato nuovamente: per la cantante è un vero e proprioal, in che senso? Le foto: fan senza parole. L’evoluzione recente di, oltre ad una carriera musicale ben avviata, l’ha portata a grandi livelli anche per il tema della moda e dell’estetica. La famosa cantante romana, di fatti, è