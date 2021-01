Elisabetta Gregoraci, l’indiscrezione sul programma: “Dovrò andarci” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci, dopo l’intervista al settimanale Chi prendo corpo l’ipotesi di una sua partecipazione. C’è l’ok di Maurizio Costanzo Elisabetta Gregoraci è single. Che l’ex moglie di Flavio Briatore non sia ancora riuscita a trovare l’anima gemella è risaputo ma che per lei fosse difficile trovare un uomo adatto a lei è la vera notizia. “Mi sento più forte di prima” ha dichiarato al settimanale Chi in un’intervista dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. Condizione, però, che ancora non le ha consentito di farsi abbracciare da un principe azzurro. La bella showgirl dice che si è fatta conoscere meglio da pubblico. La presenza in tv non è stata bassa ma dall’altra parte pensa che sia più difficile trovare un uomo. Per farlo “Dovrò andare a Uomini e donne”. Quanto detto al ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 gennaio 2021), dopo l’intervista al settimanale Chi prendo corpo l’ipotesi di una sua partecipazione. C’è l’ok di Maurizio Costanzoè single. Che l’ex moglie di Flavio Briatore non sia ancora riuscita a trovare l’anima gemella è risaputo ma che per lei fosse difficile trovare un uomo adatto a lei è la vera notizia. “Mi sento più forte di prima” ha dichiarato al settimanale Chi in un’intervista dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. Condizione, però, che ancora non le ha consentito di farsi abbracciare da un principe azzurro. La bella showgirl dice che si è fatta conoscere meglio da pubblico. La presenza in tv non è stata bassa ma dall’altra parte pensa che sia più difficile trovare un uomo. Per farlo “andare a Uomini e donne”. Quanto detto al ...

