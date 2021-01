Elezioni | le simulazioni dei risultati con i nuovi collegi | il centrodestra vince quasi sempre | solo in un caso giallorossi al governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Parlamento saldamente in mano alunito in tre scenari su cinque. Maggioranza aiindi intesa trasversale con sinistra, +Europa, Italia viva e calendiani, centristi determinanti per la nascita di unse Forza Italia si staccasse dai sovranisti per fare asse con Renzi, indebolendo Lega e Fratelli d’Italia. È l’esito delle diverseelettorali condotte da YouTrend in base ai, alla riduzione dei parlamentari per effetto del referendum e alla legge elettorale attualmente in vigore, il Rosatellum. Una triangolazione di fattori che, se si votasse oggi, cambierebbe gli equilibri politici italiani. Il sito web guidato da Lorenzo Pregliasco ha realizzato in totale cinque proiezioni, ognuna ...