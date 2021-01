Elezioni Calabria, De Magistris: ipotesi mia candidatura concreta (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

newzit : #Calabria Elezioni Città Metropolitana. I consiglieri del centrodestra villese appoggiano Porpiglia - TelemiaLaTv : ELEZIONI IN CALABRIA: AVANZA DE MAGISTRIS - CosenzaChannel : Il centrodestra sceglierà il nuovo candidato per le elezioni regionali in Calabria nelle prossime settimane. I nomi… - cschannel_news : Elezioni regionali in Calabria, corsa a due nel centrodestra - rinoteodoro : Elezioni Regionali Calabria, DemA chiede a De Magistris di candidarsi a Governatore -