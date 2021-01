Elena Sofia Ricci parla di Valeria Fabrizi: le affettuose parole che hanno commosso tutto il web (Di lunedì 11 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci parla della collega Valeria Fabrizi. Ecco le affettuose parole che hanno commosso tutto il web. Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Fonte: InstagramGiovedì 7 gennaio è tornata su Rai 1 l’amatissima e longeva serie tv Che Dio ci aiuti, ormai giunta alla sua sesta stagione. A parlare delle novità è stata l’attrice Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, la quale ha voluto anche esprimere parole davvero affettuose nei confronti dei propri colleghi, soffermandosi in particolare ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6:della collega. Ecco lecheil web.. Fonte: InstagramGiovedì 7 gennaio è tornata su Rai 1 l’amatissima e longeva serie tv Che Dio ci aiuti, ormai giunta alla sua sesta stagione. Are delle novità è stata l’attricenei panni di Suor Angela, la quale ha voluto anche esprimeredavveronei confronti dei propri colleghi, soffermandosi in particolare ...

artvseok : elena e sofia che mi fanno piangere - DanielaCraighe2 : @heieverdeen @CheDioCiAiuti6 E Suor Angela Attrice Elena Sofia Ricci vedrete che il prossimo David di Donatello arr… - DanielaCraighe2 : @heieverdeen @CheDioCiAiuti6 Non solo Azzurra, ma tutti i personaggi si meritano un premio. Anche se io amo di più… - GiulioGiulGi : Ma perchè tutte le serie tv della Rai sono con Elena Sofia Ricci????? Capite che non è credibile???? Non è la più b… - GiovanniZannier : @Negritaliani Elena Sofia Ricci mattatrice dai tempi dei Cesaroni -