El Pais celebra “l’Italia dove il calciomercato è una cosa seria | non un bazar delle illusioni”

"Il confine tra sogni e realtà si trova in un luogo chiamato calciomercato". Una cosa "che riempie il vuoto interiore dei tifosi durante le vacanze e cambia l'umore delle persone". "Così avvincente che, a volte, il campionato diventa quel riempimento che i club insistono a mettere tra un mercato e l'altro". El Pais celebra la "grande illusione" del calciomercato italiano, che per l'autorevole giornale spagnolo è un fenomeno che solo da noi ha questa considerazione. "Conosciamo tutti persone colte, sofisticate che decifrano il mondo, capaci di credere ciecamente ad una prima pagina che confermi che il Dio del calcio andrà alla loro squadra". "Un buon amico romanista, padre di due bambini, in apparenza adulto, ogni anno si prende un giorno di ferie in ufficio all'ultimo giorno di ..."

