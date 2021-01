Ecco William Burns | il nuovo direttore della Cia visto da vicino dall’Italia

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 gennaio 2021), colui che David Ignatius sul Washington Post ha definito “il migliore diplomaticosua generazione” e che il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha scelto come prossimo capoCia, ha un buon rapporto con l’Italia. Non lo dimostra soltanto il fatto, raccontato da Formiche.net, che il presidente Sergio Mattarella l’abbiamo insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al MeritoRepubblica Italiana a inizio del 2017 (cioè al tramonto dell’amministrazione di Barack Obama, di cui Biden era vicepresidente) — e, tra l’altro, non è l’unico membroprossima amministrazione a poter vantare questa onorificenza: anche Victoria Nuland, che sarà sottosegretario di Stato per gli Affari politici, ne fu insignita nel 2007, quando era ambasciatrice alla ...