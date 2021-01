È ufficiale, il revival di Sex and the City si farà (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo anni di ipotesi e smentite, la notizia era circolata con più insistenza nelle scorse settimane e nelle ultime ore ha finalmente avuto una conferma ufficiale: il revival di Sex and the City si farà. La serie Hbo creata da Darren Star a partire dal romanzo di Candace Bushnell, andata in onda per sei stagioni dal 1998 al 2004, è stata un fenomeno che ha contribuito a cambiare il linguaggio televisivo. Dopo due film, nel 2008 e nel 2010, e una serie prequel (The Carrie Diaries) nel 2013, i fan avevano quasi abbandonato le speranze di vedere Carrie e le sue amiche nuovamente sullo schermo. Invece, adesso lo streaming Hbo Max, che già ha ordinato il reboot di serie storiche come True Blood e Gossip Girl, ha confermato una nuova produzione. Ad annunciarla sono state le stesse protagoniste, Sarah Jessica Parker, Cynthia ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo anni di ipotesi e smentite, la notizia era circolata con più insistenza nelle scorse settimane e nelle ultime ore ha finalmente avuto una conferma: ildi Sex and thesi. La serie Hbo creata da Darren Star a partire dal romanzo di Candace Bushnell, andata in onda per sei stagioni dal 1998 al 2004, è stata un fenomeno che ha contribuito a cambiare il linguaggio televisivo. Dopo due film, nel 2008 e nel 2010, e una serie prequel (The Carrie Diaries) nel 2013, i fan avevano quasi abbandonato le speranze di vedere Carrie e le sue amiche nuovamente sullo schermo. Invece, adesso lo streaming Hbo Max, che già ha ordinato il reboot di serie storiche come True Blood e Gossip Girl, ha confermato una nuova produzione. Ad annunciarla sono state le stesse protagoniste, Sarah Jessica Parker, Cynthia ...

