E se il segreto della felicità fosse amarsi follemente senza sposarsi mai?

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Amarsi da impazzire, ma non desiderare il matrimonio. Ormai non si tratta più, come un tempo, di un’eccezione riservata ad ex figli dei fiori e agli outsider anti sistema. Fior fiore di star hanno optato per questa strada, scegliendo una vita di coppia svincolata da patti ufficiali e da promesse di impegno davanti allo Stato o alla Chiesa. Vedi il caso degli affiatatissimi Kurt Russell e Goldie Hawn: i due attori americani, rispettivamente 69 e 75 anni, si sono messi insieme nel lontano 1983, ma – come ribadito anche in interviste recenti – non hanno mai sentito l’urgenza delle nozze. Può essere perché entrambi reduci da divorzi precedenti, con relativo carico di sofferenze e stress? Probabile. Ma spesso le coppie che stanno insieme senza anello lo fanno indipendentemente dalle relazioni passate, per una sorta di credo condiviso, della serie “scegliersi ogni giorno”.