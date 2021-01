«È pericoloso per l’America, Trump va rimosso subito» (Di lunedì 11 gennaio 2021) I democratici alla Camera hanno presentato una risoluzione di impeachment accusando il presidente di «incitamento all’insurrezione» per l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio, mossa che, a meno di due settimane dalla fine del suo mandato, rende sempre più reale un secondo impeachment per Trump. NELLA RISOLUZIONE, che alla Camera ha il sostegno di almeno 210 democratici, si afferma che il presidente «si è impegnato in alti crimini e misfatti incitando alla violenza contro il governo degli Stati uniti (…) e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 11 gennaio 2021) I democratici alla Camera hanno presentato una risoluzione di impeachment accusando il presidente di «incitamento all’insurrezione» per l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio, mossa che, a meno di due settimane dalla fine del suo mandato, rende sempre più reale un secondo impeachment per. NELLA RISOLUZIONE, che alla Camera ha il sostegno di almeno 210 democratici, si afferma che il presidente «si è impegnato in alti crimini e misfatti incitando alla violenza contro il governo degli Stati uniti (…) e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : pericoloso per «È pericoloso per l'America, Trump va rimosso subito» | il manifesto Il Manifesto Susanna Ceccardi non condanna il golpe di Trump ma si straccia le vesti per Libero: "È in pericolo la libertà"

L'ex candidata della Lega in Toscana: "Twitter, dopo aver bloccato qualche giorno fa l'account del Presidente Usa Trump, limita l'account del quotidiano Libero. Un vero e proprio assalto alla libertà ...

Il dj Joseph Capriati accoltellato dal padre, come sta: così è degenerata la lite in famiglia

Viveva a Barcellona, in Spagna, ma con la crisi post-lockdown aveva tirato i remi in barca ed era tornato in Italia. Discoteche chiuse, niente feste. Possibili investimenti a Ibiza. Sullo sfondo, un..

