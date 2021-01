Dybala salta l’Inter e la Supercoppa contro il Napoli: lesione al legamento collaterale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dybala salta la Supercoppa contro il Napoli. Non ci sarà il 20 gennaio al Mapei Stadium. Ecco il comunicato della Juventus. Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il Jmedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg. Gli esami a cui sono stati sottoposti McKennie e Chiesa hanno invece escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021)lail. Non ci sarà il 20 gennaio al Mapei Stadium. Ecco il comunicato della Juventus. Questa mattina Pauloè stato sottoposto presso il Jmedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato unadi basso grado delmediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg. Gli esami a cui sono stati sottoposti McKennie e Chiesa hanno invece escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno. L'articolo ilsta.

