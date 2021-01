Dybala, quali sono le condizioni: il comunicato della Juve (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dybala, McKennie e Chiesa: ieri sera hanno terminato la gara da infortunati. sono arrivati i risultati degli esami Getty ImagesDybala, McKennie e Chiesa sono i tre infortunati della Juventus del posticipo di ieri contro il Sassuolo. I primi due hanno lasciato il terreno di gioco anzitempo mentre Chiesa, che ha subito un durissimo fallo da parte di Obiang (che si è scusato sui social), ha stretto i denti ed è rimasto in campo per tutta la durata della gara. In vista dell’impegno di Coppa contro il Genoa mercoledì prossimo, questa mattina i bianconeri erano di nuovo in campo. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro gli emiliani e atletico per il resto della squadra. La società ha dato fornito aggiornamenti sulla condizione dei tre. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 gennaio 2021), McKennie e Chiesa: ieri sera hanno terminato la gara da infortunati.arrivati i risultati degli esami Getty Images, McKennie e Chiesai tre infortunatintus del posticipo di ieri contro il Sassuolo. I primi due hanno lasciato il terreno di gioco anzitempo mentre Chiesa, che ha subito un durissimo fallo da parte di Obiang (che si è scusato sui social), ha stretto i denti ed è rimasto in campo per tutta la duratagara. In vista dell’impegno di Coppa contro il Genoa mercoledì prossimo, questa mattina i bianconeri erano di nuovo in campo. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro gli emiliani e atletico per il restosquadra. La società ha dato fornito aggiornamenti sulla condizione dei tre. ...

