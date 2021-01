Dybala e McKennie ko: la situazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la positività al Covid-19 di Alex Sandro, Cuadrado e De Light, la Juventus continua a perdere pezzi. Dybala e McKennie , infatti, sono usciti piuttosto malconci dal posticipo di ierisera contro il Sassuolo e sono a forte rischio per il big match di domenica prossima a San Siro contro l’Inter. Dybala e McKennie: come stanno? Entrambi sono stati sostituiti nel corso del primo tempo. L’ argentino ha accusato un problema al ginocchio in seguito ad uno scontro con Traorè. Inizialmente ha provato a stare in campo, poi il dolore ha preso il sopravvento costringendolo a lasciare il campo. Dalle prime notizie si tratterebbe di un trauma al collaterale del ginocchio sinistro, ma bisognerà attendere gli esami strumentali che verranno effettuati oggi per capire l’esatta entità dell’infortunio. Stesso discorso per il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la positività al Covid-19 di Alex Sandro, Cuadrado e De Light, la Juventus continua a perdere pezzi., infatti, sono usciti piuttosto malconci dal posticipo di ierisera contro il Sassuolo e sono a forte rischio per il big match di domenica prossima a San Siro contro l’Inter.: come stanno? Entrambi sono stati sostituiti nel corso del primo tempo. L’ argentino ha accusato un problema al ginocchio in seguito ad uno scontro con Traorè. Inizialmente ha provato a stare in campo, poi il dolore ha preso il sopravvento costringendolo a lasciare il campo. Dalle prime notizie si tratterebbe di un trauma al collaterale del ginocchio sinistro, ma bisognerà attendere gli esami strumentali che verranno effettuati oggi per capire l’esatta entità dell’infortunio. Stesso discorso per il ...

romeoagresti : #Juventus: botta al ginocchio per #Dybala (con leggera torsione), problema muscolare per #McKennie ????? @GoalItalia - SkySport : Juve in ansia per le condizioni di Dybala - TuttoMercatoWeb : La Juve trema per Dybala e McKennie. Pirlo: 'Speriamo non sia nulla, vedremo domani' - cappelIaiomatto : #Calcio #SerieA #JuveSassuolo 3-1 Bianconeri trovano la 3/a vittoria di fila con i gol di Danilo, Ramsey e CR7. Du… - fantapazzcom : Le condizioni di McKennie e Dybala -