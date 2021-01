Dribbling, Psg primo in Europa. In Serie A primo il Cagliari (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un tempo un grande calciatore lo notavi non soltanto per la sua capacità di andare in gol, ma anche da quella di incantare gli avversari e liberarsi sul campo a colpi di Dribbling. Oggi è un po' ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un tempo un grande calciatore lo notavi non soltanto per la sua capacità di andare in gol, ma anche da quella di incantare gli avversari e liberarsi sul campo a colpi di. Oggi è un po' ...

PSG24hours : RT @Gazzetta_it: Chi dribbla di più in Europa? Regna il #Psg, in #SerieA #Cagliari show. E l’Inter... - Gazzetta_it : Chi dribbla di più in Europa? Regna il #Psg, in #SerieA #Cagliari show. E l’Inter... - _treacherous_13 : CG10 alza la champions l’anno prossimo. Battono in finale il PSG grazie ad un suo gol: dribbling per saltare Parede… -

Ultime Notizie dalla rete : Dribbling Psg Chi dribbla di più in Europa? Regna il Psg, in A Cagliari show. E l’Inter... La Gazzetta dello Sport Psg, prima vittoria di Pochettino. E segna pure Icardi. Ma il Lione è campione d'inverno

I parigini vincono 3-0 contro il Brest, a segno anche Kean e Sarabia. L'OL pareggia a Rennes e chiude il girone d'andata al primo posto ...

Brenner verso l’Ajax, Juve e Milan beffate?

Il talentoso attaccante del Sao Paulo Brenner sembra destinato ad approdare in Europa, sponda Ajax. Scopri la cifra dell'affare!

I parigini vincono 3-0 contro il Brest, a segno anche Kean e Sarabia. L'OL pareggia a Rennes e chiude il girone d'andata al primo posto ...Il talentoso attaccante del Sao Paulo Brenner sembra destinato ad approdare in Europa, sponda Ajax. Scopri la cifra dell'affare!