Dpcm | il governo alle regioni | «Per bar stop asporto alle 18 | massimo 2 ospiti a casa Misure come a Natale»

Agenzia_Ansa : #Covid: riunione del premier Conte con i capi delegazione in vista del prossimo Dpcm. Confermato coprifuoco alle 2… - Agenzia_Ansa : #Covid, verso il nuovo Dpcm. Oggi il vertice Governo-Regioni #ANSA - CalabriaTw : Mentre ristoratori e commercianti aspettano l'ennesimo #Dpcm, il governo si diletta a spartirsi le poltrone. A brev… - lenoirouragan : Cercando di giustificare i dpcm del governo - adessertperson : Il governo che mette le mani avanti parlando della movida il giorno della riapertura delle scuole #Dpcm #movida… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm governo

Nel nuovo Dpcm cambia la regola per andare a trovare parenti e amici. Durante i fine settimana nelle varie regioni varranno le regole della fascia di appartenenza.Nel Dpcm in vigore dal 16 gennaio è prevista una stretta sulla movida. Fontana: "In Lombardia zona rossa più vicina". Studenti in piazza contro la Dad. Positivo un giocatore del Celtic, il Tottenham d ...