Dpcm, governo alle regioni: «Bar stop asporto alle 18, ok alle fasce ma soglie abbassate». Speranza: «Misure come a Natale» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuovo Dpcm con le Misure di contenimento del Covid: è in corso la riunione tra il governo e le regioni con al centro le nuove Misure restrittive che entreranno nel nuovo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuovocon ledi contenimento del Covid: è in corso la riunione tra ile lecon al centro le nuoverestrittive che entreranno nel nuovo...

Agenzia_Ansa : #Covid: riunione del premier Conte con i capi delegazione in vista del prossimo Dpcm. Confermato coprifuoco alle 2… - Agenzia_Ansa : #Covid, verso il nuovo Dpcm. Oggi il vertice Governo-Regioni #ANSA - CalabriaTw : Mentre ristoratori e commercianti aspettano l'ennesimo #Dpcm, il governo si diletta a spartirsi le poltrone. A brev… - cristianovilla9 : RT @mbx1900: Secondo il Gov “stop asporto bar dopo le 18 “ sarebbe una misura per ridurre Movida e consumo in strada dove il CTS (nominato… - frchldvs : RT @ultimenotizie: Il governo prepara il nuovo #Dpcm: stretta su movida, vietato l'asporto dai bar a partire dalle 18 ed estendendo il divi… -