Dpcm, governo a Regioni: «Zona arancione con Rt1, si va in rossa con 1,25». Stretta alla movida (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovo Dpcm con le misure di contenimento del Covid: si è conclusa da poco la riunione tra il governo e le Regioni con al centro le nuove restrizioni che entreranno nel nuovo provvedimento... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovocon le misure di contenimento del Covid: si è conclusa da poco la riunione tra ile lecon al centro le nuove restrizioni che entreranno nel nuovo provvedimento...

