DPCM e zona rossa facilitata. Ecco le sei regioni a rischio (Di lunedì 11 gennaio 2021) I contagi in Italia sono in crescita continua, e proprio oggi è scattata la zona arancione per cinque regioni: Calabria, Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia e Veneto. E adesso si attendono ulteriori disposizioni dal Governo Centrale. Alcune regioni, con le nuove disposizioni, sono a rischio zona rossa. Si tratterebbe però di una zona rossa “facilitata”, ma su quali sarebbero le norme previste per tale nuova fascia, ancora non ci è dato sapere. Potrebbe trattarsi, a quanto pare, di una zona rossa più “soft”. Sul tempo che intrercorre tra un passaggio di una zona all’altra, il governo sta meditando se debba essere di una o due settimane. Il Comitato Tecnico Scientifico, nel ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) I contagi in Italia sono in crescita continua, e proprio oggi è scattata laarancione per cinque: Calabria, Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia e Veneto. E adesso si attendono ulteriori disposizioni dal Governo Centrale. Alcune, con le nuove disposizioni, sono a. Si tratterebbe però di una”, ma su quali sarebbero le norme previste per tale nuova fascia, ancora non ci è dato sapere. Potrebbe trattarsi, a quanto pare, di unapiù “soft”. Sul tempo che intrercorre tra un passaggio di unaall’altra, il governo sta meditando se debba essere di una o due settimane. Il Comitato Tecnico Scientifico, nel ...

