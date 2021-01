Dpcm 16 gennaio, anticipazioni: no spostamenti tra regioni gialle ma musei aperti. Stop asporto da bar dopo le 18 (Di lunedì 11 gennaio 2021) dopo i casi di Milano, Roma, Lucca, Catania e altre città, il governo lavora a una regola severa per Stoppare quel che resta della movida. Sono in cantiere infatti due nuovi provvedimenti, che saranno probabilmente un Dl e un Dpcm. Il primo provvedimento del 2021 vieterà l’asporto dai bar a partire dalle 18 ed estenderà il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle, così come avvenuto dalle feste di Natale ad oggi. Ma sul tavolo c’è anche la possibilità di istituire una zona bianca, seppur difficile da raggiungere (servirebbe un Rt sotto 0.5), in cui poter riaprire tutto senza limitazioni. Confermato il coprifuoco alle 22. I musei potrebbero riaprire, ma soltanto nelle regioni gialle. Le nuove misure di contenimento del ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021)i casi di Milano, Roma, Lucca, Catania e altre città, il governo lavora a una regola severa perpare quel che resta della movida. Sono in cantiere infatti due nuovi provvedimenti, che saranno probabilmente un Dl e un. Il primo provvedimento del 2021 vieterà l’dai bar a partire dalle 18 ed estenderà il divieto di spostamento traanche nelle zone, così come avvenuto dalle feste di Natale ad oggi. Ma sul tavolo c’è anche la possibilità di istituire una zona bianca, seppur difficile da raggiungere (servirebbe un Rt sotto 0.5), in cui poter riaprire tutto senza limitazioni. Confermato il coprifuoco alle 22. Ipotrebbero riaprire, ma soltanto nelle. Le nuove misure di contenimento del ...

Corriere : ?? Le nuove misure di contenimento del Covid-19 entreranno in vigore il 16 gennaio e dureranno un mese, o al massimo… - SkyTG24 : Con il nuovo #Dpcm del 16 gennaio sono diversi gli scenari che si ipotizzano, come la nuova fascia bianca ??… - SkyTG24 : #Covid. Il Governo valuta una stretta per le regioni con il nuovo #Dpcm dal 16 gennaio. Cosa ne pensa Stefano… - bumby2011 : Nuovo Dpcm del 16 gennaio, in corso vertice di governo. Bonaccini già contesta il parametro dell'incidenza settiman… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Verso il nuovo Dpcm: nuove regole più severe anche per la zona gialla e week end sempre... -